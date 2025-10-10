Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / viernes 10 de octubre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 10 de 2025
09:18 a. m.
09:18 a. m.
- La líder opositora venezolana María Corina Machado obtuvo el Premio Nobel de Paz 1015. El Comité noruego destacó su lucha por la democracia y su firme labor para unir a la oposición en medio de la dictadura.
- La senadora Isabel Zuleta respondió al polémico acto en la cárcel La Picota, de Bogotá, en donde el gobierno avaló un supuesto acto de paz del condenado criminal 'Pipe Tuluá'.
- Joven surcoreano denunció haber sido drogado y robado en un viaje en un bus de Bogotá a Pereira. Despertó en un hospital después de haber perdido 20 millones de pesos.