Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / viernes 12 de septiembre de 2025
Noticias RCN
septiembre 12 de 2025
08:59 a. m.
- Está en libertad Samuel Londoño, el menor de 17 años secuestrado hace 10 días en Miranda, Cauca. Su padre, exalcalde y actual gerente de la licorera del departamento confirmó la información en sus redes sociales.
- Lo que empezó como actos vandálicos en los alrededores de la Universidad Nacional terminó con encapuchados manipulando artefactos dentro del campus y fuertes explosiones que obligaron a evacuar varias áreas. Directivos confirmaron que al menos una persona resultó herida.
- En Estados Unidos sigue prófugo el asesino del activista Charlie Kirk. El FBI que difundió las primeras imágenes del presunto homicida pide a la comunidad estar alerta y ofrece una recompensa de 100.000 dólares a quien otorgue información que lleve a su captura.