Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / viernes 14 de noviembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

noviembre 14 de 2025
09:34 a. m.
  • Noticias RCN conoció nuevas imágenes del momento de la golpiza que ocasionó la muerte de Mauricio Cendales Parra en Bogotá, el hombre que arrolló a varios motociclistas.
  • Se cumplen las exequias de Karol Estefanía, la menor de 15 años que murió tras ser arrollada por un conductor borracho en Bogotá. Su hermano de 7 años continúa en estado crítico.
  • Grave denuncia de comunidades en Cauca, aseguran que disidencias de las Farc les exigen carné para movilizarse por su territorio y les piden regalo para esta Navidad.
  • Rechazo en Cali por el asesinato de Magnolia Sánchez, una reconocida líder social y exjueza de paz quien fue atacada cuando se movilizaba en un taxi.
  • Comunidades de Cimitarra y Landázuri, en Santander, iniciaron una colecta ante la crisis por el cierre de la transversal de Carare. Piden a cada comerciante un millón de pesos para iniciar por su cuenta los arreglos de la vía.
