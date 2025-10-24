CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / viernes 22 de octubre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

octubre 24 de 2025
07:50 a. m.
  • Hablamos del fallo del Consejo de Estado que suspendió de manera provisional el decreto 0858 del 30 de julio de este año, con el que el gobierno buscaba poner en marcha una parte de la reforma al sistema de salud.
  • Un insólito y a la vez indignante caso de hurto ocurrió en Antioquia. Ladrones ingresaron a un centro educativo, se robaron alimentos que eran para los niños y tuvieron la desfachatez de dejar un letrero pidiendo perdón.
  • Los tres soldados del Gaula militar que resultaron heridos en medio de un operativo para capturar a un exmilitar en el norte de Bogotá, se recuperan tras ser heridos en sus extremidades.
