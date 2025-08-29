Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / viernes 29 de agosto de 2025
agosto 29 de 2025
08:22 a. m.
- Fueron liberados los 33 militares que estaban secuestrados por una comunidad en El Retorno, Guaviare. El presidente Petro habla de un campesino desaparecido en medio de la compleja situación que se vivió en la zona.
- Se cumplen 18 días de búsqueda de Valeria Afanador, la niña de 10 años desaparecida mientras estaba en su colegio en Cajicá. Un video es clave para las autoridades.
- Cartagena le apuesta a la movilidad sobre el agua. En diciembre iniciarán las pruebas piloto de transporte acuático público que conectará puertos estratégicos.