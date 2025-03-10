Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / viernes 3 de octubre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 03 de 2025
08:26 a. m.
- Preocupantes cifras de violencia contra docentes en el país. 500 han sido amenazados por grupos al margen de la ley. Este año un docente fue asesinado.
- Disturbios en Bogotá tras marchas propalestina. Vandalizados locales comerciales y semidestruido un CAI. Fuerte llamado del alcalde galán al presidente Petro.
- Entre el dolor y los recuerdos fue despedido en Medellín Byron Sánchez, más conocido como: B-King, el cantante colombiano de reguetón asesinado en México. Su familia clama por justicia.