Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / viernes 31 de octubre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 31 de 2025
09:22 a. m.
- Habla el papá de la joven de 23 años que quedó con muerte cerebral tras participar de un reto viral con licor en un bar de Cali.
- Más de 80 comparendos y cuatro personas capturadas dejan los primeros operativos de control a motociclistas por el decreto que restringe su movilidad en Bogotá.
- Familias piden la liberación de policías y funcionarios del CTI secuestrados por el ELN.