Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / viernes 31 de octubre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

octubre 31 de 2025
09:22 a. m.
  • Habla el papá de la joven de 23 años que quedó con muerte cerebral tras participar de un reto viral con licor en un bar de Cali.
  • Más de 80 comparendos y cuatro personas capturadas dejan los primeros operativos de control a motociclistas por el decreto que restringe su movilidad en Bogotá.
  • Familias piden la liberación de policías y funcionarios del CTI secuestrados por el ELN.
Ciberseguridad

Tres hermanos fueron asesinados y calcinados tras caer en una estafa amorosa por internet

Se confirmó que el asesino de los hermanos también mató a su compañero de celda.

Corte Constitucional

Fuerte llamado a los conjuntos residenciales: tendrán que adecuar sus instalaciones para evitar inconvenientes

El alto tribunal falló sobre el caso de una adulta mayor que ha tenido complicaciones en la movilidad.

Liga BetPlay

¿Westcol como dueño de un equipo de la Liga BetPlay? Reveló importante oferta

Dólar

¡Cambio trascendental en el precio del dólar en Colombia HOY 31 de octubre de 2025! Así se está cotizando

Liga BetPlay

¡Hay nuevo líder y sigue 'ardiendo' la pelea por la clasificación! Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II 2025