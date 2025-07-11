Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / viernes 7 de noviembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 07 de 2025
01:07 p. m.
- Hallan 60 kilos de marihuana enterrados en una bodega de reciclaje en el sur de Bogotá
- Extraña desaparición de Emiliana Castillón en Venecia, Antioquia: video sería prueba clave
- Impactantes videos de las horas posteriores al asesinato de Jaime Moreno: implicado siguió como si nada