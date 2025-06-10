CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 5:30 p.m. / lunes 6 de octubre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

octubre 06 de 2025
08:06 a. m.
  • Base militar de Puerto Jordán fue atacada con tatucos y cilindros bomba por parte del ELN. Murió un soldado profesional y seis más resultaron heridos.
  • La ONU alerta que más de 9.000 estudiantes han tenido que abandonar sus clases este año por ataques armados, desplazamientos y confinamientos.
  • La Defensoría del Pueblo advirtió aumento de tutelas y quejas por fallas en la prestación de servicios de salud en el país. Al día se interponen al menos 700 tutelas.
