Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 12 de octubre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

octubre 12 de 2025
08:22 p. m.
  • Todo listo para la liberación de los rehenes en Gaza. Quedan pocas horas para el histórico momento.
  • Los viejos puentes de las Américas con calle 13 ya son parte de la historia de Bogotá. Así fue la implosión.
  • Rector de internado habría abusado de menores bajo amenazas: decía que tenía nexos con grupos armados.
