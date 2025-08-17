CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 17 de agosto de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

agosto 17 de 2025
08:35 p. m.
  • En medio de tremenda crisis de seguridad en el sur de Bolívar conocimos un documento, tan revelador como preocupante: ¿Sabían los organismos de inteligencia que esto iba a pasar y no hicieron algo para evitarlo?
  • Seis días y seguimos sin respuestas. La búsqueda de Valeria no ha dado resultados aún, nosotros seguimos acompañando los operativos.
  • La intolerancia cobró otra vida en Bogotá, donde un hombre fue asesinado en medio de una riña.
Otras Noticias

Educación

En Colombia se destina menos del 1% del PIB en inversión para la niñez

Los bajos recursos estarían afectando la cobertura en educación, salud, alimentación y protección.

Millonarios

Millonarios sigue en crisis: Tolima lo bailó y suma apenas un punto de 15 posibles

David González no le encuentra la vuelta a este Millonarios, que continúa en caída libre.

Cristiano Ronaldo

Los anillos de compromiso más costosos de las celebridades

Ecuador

Masacre en Ecuador: siete personas fueron asesinadas en un billar

Resultados lotería

Super Astro Luna del domingo 17 de agosto: vea el número y signo que cayeron hoy