Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 17 de agosto de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
agosto 17 de 2025
08:35 p. m.
- En medio de tremenda crisis de seguridad en el sur de Bolívar conocimos un documento, tan revelador como preocupante: ¿Sabían los organismos de inteligencia que esto iba a pasar y no hicieron algo para evitarlo?
- Seis días y seguimos sin respuestas. La búsqueda de Valeria no ha dado resultados aún, nosotros seguimos acompañando los operativos.
- La intolerancia cobró otra vida en Bogotá, donde un hombre fue asesinado en medio de una riña.