CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / domingo 19 de octubre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

octubre 19 de 2025
08:36 p. m.
  • Donald Trump lanzó una grave acusación contra el presidente Gustavo Petro: lo señaló de incentivar la producción masiva de drogas, al tiempo, Trump anunció la suspensión de ayudas a Colombia.
  • ¿Quién era el hombre que murió en el bombardeo a una lancha que, según Estados Unidos, transportaba drogas? Esa muerte habría desencadenado en la crisis diplomática entre ambos países.
  • Casi 40 años después de la toma y retoma del Palacio de Justicia, las familias de las víctimas siguen luchando contra la impunidad. En un reciente documento la Fiscalía pide nuevas pruebas para saber cómo y dónde murió el magistrado Carlos Horacio Urán.
