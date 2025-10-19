Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / domingo 19 de octubre de 2025
Noticias RCN
octubre 19 de 2025
- Donald Trump lanzó una grave acusación contra el presidente Gustavo Petro: lo señaló de incentivar la producción masiva de drogas, al tiempo, Trump anunció la suspensión de ayudas a Colombia.
- ¿Quién era el hombre que murió en el bombardeo a una lancha que, según Estados Unidos, transportaba drogas? Esa muerte habría desencadenado en la crisis diplomática entre ambos países.
- Casi 40 años después de la toma y retoma del Palacio de Justicia, las familias de las víctimas siguen luchando contra la impunidad. En un reciente documento la Fiscalía pide nuevas pruebas para saber cómo y dónde murió el magistrado Carlos Horacio Urán.