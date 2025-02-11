CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 2 de noviembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

noviembre 02 de 2025
09:07 p. m.
  • Nuevas declaraciones de Olmedo López ante la Corte Suprema de Justicia. Habla de varios temas, entre ellos, de la congresista del Pacto Histórico, Martha Peralta.
  • Conmovedor relato de la familia de Jaime Esteban, el estudiante asesinado en Bogotá.
  • Hoy hace 30 años asesinaron a Álvaro Gómez Hurtado. En Noticias RCN recordamos al hombre que nos invitó a buscar un "acuerdo sobre lo fundamental".
