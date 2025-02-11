Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 2 de noviembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
noviembre 02 de 2025
- Nuevas declaraciones de Olmedo López ante la Corte Suprema de Justicia. Habla de varios temas, entre ellos, de la congresista del Pacto Histórico, Martha Peralta.
- Conmovedor relato de la familia de Jaime Esteban, el estudiante asesinado en Bogotá.
- Hoy hace 30 años asesinaron a Álvaro Gómez Hurtado. En Noticias RCN recordamos al hombre que nos invitó a buscar un "acuerdo sobre lo fundamental".