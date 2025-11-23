Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 23 de noviembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 23 de 2025
- ¿Por qué los aviones Gripen salieron más caros de lo pensado? Críticas al millonario acuerdo.
- Caso UNGRD: Investigación privada hecha por la defensa de Andrés Calle controvierte los señalamientos de Sneyder Pinilla.
- Bombardeos: ¿cuándo sí y cuándo no? Un exministro del interior y un general (r) hablan sobre la polémica.
- Alerta por falsos odontólogos que operan en las calles de Bogotá: riesgo mortal para pacientes.
- El plan con el que el Cartel de los Soles quiere infiltrarse en la política colombiana: hay un narco detrás.
- Comienza la cuenta regresiva para la reforma tributaria en medio de un complejo ambiente económico.