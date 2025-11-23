CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 23 de noviembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

noviembre 23 de 2025
08:53 p. m.
  • ¿Por qué los aviones Gripen salieron más caros de lo pensado? Críticas al millonario acuerdo.
  • Caso UNGRD: Investigación privada hecha por la defensa de Andrés Calle controvierte los señalamientos de Sneyder Pinilla.
  • Bombardeos: ¿cuándo sí y cuándo no? Un exministro del interior y un general (r) hablan sobre la polémica.
  • Alerta por falsos odontólogos que operan en las calles de Bogotá: riesgo mortal para pacientes.
  • El plan con el que el Cartel de los Soles quiere infiltrarse en la política colombiana: hay un narco detrás.
  • Comienza la cuenta regresiva para la reforma tributaria en medio de un complejo ambiente económico.
