Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 28 de septiembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 28 de 2025
09:05 p. m.
- Siguen llegando campesinos que han tenido que huir de sus viviendas en el casco urbano de Tarazá, en el Bajo Cauca. Ya son 128 las personas que se encuentran en búsqueda de refugio.
- Cifras de la Defensoría del Pueblo y las Fuerzas Militares revelan una expansión significativa de grupos como las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y el ELN en el territorio nacional.
- Prohibido maltratar, una oleada de agresiones contra agentes de tránsito que se salieron de control. Vea aquí el especial completo.