Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 21 de agosto de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

agosto 21 de 2025
08:00 p. m.
  • En Cali, disidencias activaron un camión cargado con explosivos en el barrio La Base, a pocos metros de la entrada principal de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez. Seis personas murieron y al menos 64 resultaron heridas.
  • En Amalfi, Antioquia, un helicóptero de la Policía fue atacado con drones de las disidencias de alias Calarcá. Doce policías murieron y hay tres gravemente heridos.
  • El ministro de Defensa ofreció $200 millones de recompensa por información relacionada con cualquier intento de atentado en el país.
