Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 23 de octubre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 23 de 2025
08:35 p. m.
08:35 p. m.
- En Mazurén, norte de Bogotá, tres uniformados del Gaula Militar resultaron heridos tras ser atacados por un hombre al que iban a capturar por homicidio y extorsión.
- El Consejo de Estado suspendió de manera provisional el decreto con el que el Gobierno implementó desde julio pasado el nuevo modelo preventivo de salud.
- Siguen los retrasos en el aeropuerto El Dorado debido a la densa niebla desde la madrugada. La Aerocivil confirmó que 58 vuelos han sido retrasados y 16 cancelados hasta ahora.