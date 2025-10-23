Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 23 de octubre de 2025

CANAL RCN
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

  • En Mazurén, norte de Bogotá, tres uniformados del Gaula Militar resultaron heridos tras ser atacados por un hombre al que iban a capturar por homicidio y extorsión.
  • El Consejo de Estado suspendió de manera provisional el decreto con el que el Gobierno implementó desde julio pasado el nuevo modelo preventivo de salud.
  • Siguen los retrasos en el aeropuerto El Dorado debido a la densa niebla desde la madrugada. La Aerocivil confirmó que 58 vuelos han sido retrasados y 16 cancelados hasta ahora.
