Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 27 de noviembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 27 de 2025
08:47 p. m.
- “No encontraron ni un peso”: presidente Petro reaccionó a la sanción de su campaña por el CNE
- Fiscalía archivó demanda de Armando Benedetti contra la defensora del Pueblo, Iris Marín: esta fue la razón
- Ministerio de Defensa sanciona a Vertol System por incumplimiento en contrato de helicópteros MI-17