Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 27 de noviembre de 2025

Otras Noticias

Resultados de la Lotería de Bogotá y Quindío del 27 de noviembre de 2025: consulta aquí los números ganadores del premio mayor.

América venció 2-1 al DIM en el Pascual Guerrero y quedó a un punto de Nacional y Junior en el Grupo A. Reviva los goles, la expulsión y cómo quedó la tabla tras la fecha 3 de cuadrangulares.