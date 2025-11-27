CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 27 de noviembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

noviembre 27 de 2025
08:47 p. m.
  • “No encontraron ni un peso”: presidente Petro reaccionó a la sanción de su campaña por el CNE
  • Fiscalía archivó demanda de Armando Benedetti contra la defensora del Pueblo, Iris Marín: esta fue la razón
  • Ministerio de Defensa sanciona a Vertol System por incumplimiento en contrato de helicópteros MI-17
