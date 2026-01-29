CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 29 de enero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

enero 29 de 2026
08:13 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • La Corte Constitucional suspendió el decreto de emergencia económica del Gobierno Nacional.
  • Un equipo periodístico de Noticias RCN llegó al punto de la tragedia del avión de la empresa Satena, en zona rural del municipio de la Playa de Belén, en pleno corazón del Catatumbo. En el lugar trabajan los equipos de la defensa civil, bomberos y grupos de rescatistas de Medellín y Ocaña.
  • Reapareció el prófugo Carlos Ramón gonzález, exdirector del departamento Administrativo de la Presidencia y, según la Fiscalía, cerebro del desfalco en la UNGRD. Participó de la audiencia en su contra donde fue acusado formalmente por tres delitos.
  • Terminó el segundo día del Foro Económico Internacional Organizado por CAF en Ciudad de Panamá.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 29 de enero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / jueves 29 de enero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / miércoles 28 de enero de 2026

Otras Noticias

Alimentos

Beneficios desconocidos de los frutos secos para el corazón humano, según expertos

Las investigaciones han demostrado que estos alimentos generan grandes aportes para la salud cardiaca.

Conciertos

Morat en el Movistar Arena de Bogotá 2026: fechas y precios de las boletas

Morat anunció tres conciertos en Bogotá: todo lo que debe saber para poder asistir a este show musical en el Movistar Arena.

Gustavo Petro

"Ahora vendrán las consecuencias de hundir el decreto de emergencia": presidente Petro

Fútbol internacional

Top 10 de las mejores ligas de fútbol del mundo: ¿En qué posición quedó la colombiana?

Donald Trump

Presidente Trump aseguró que Putin aceptó pausar los bombardeos a Ucrania por una semana