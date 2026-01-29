Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 29 de enero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
enero 29 de 2026
08:13 p. m.
08:13 p. m.
- La Corte Constitucional suspendió el decreto de emergencia económica del Gobierno Nacional.
- Un equipo periodístico de Noticias RCN llegó al punto de la tragedia del avión de la empresa Satena, en zona rural del municipio de la Playa de Belén, en pleno corazón del Catatumbo. En el lugar trabajan los equipos de la defensa civil, bomberos y grupos de rescatistas de Medellín y Ocaña.
- Reapareció el prófugo Carlos Ramón gonzález, exdirector del departamento Administrativo de la Presidencia y, según la Fiscalía, cerebro del desfalco en la UNGRD. Participó de la audiencia en su contra donde fue acusado formalmente por tres delitos.
- Terminó el segundo día del Foro Económico Internacional Organizado por CAF en Ciudad de Panamá.