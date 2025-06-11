Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 6 de noviembre de 2025

Hace 40 años el Palacio de Justicia era escenario de guerra, dolor, miedo e incertidumbre, 28 horas duró el infierno que vivieron los magistrados de las altas cortes y cientos de civiles. Pese a que el tiempo pasa, se siguen conociendo detalles inéditos de esas horas de horror que sufrió Colombia, víctimas y sus familias siguen reclamando justicia, verdad y reparación.