CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 6 de noviembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

noviembre 06 de 2025
08:41 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Hace 40 años el Palacio de Justicia era escenario de guerra, dolor, miedo e incertidumbre, 28 horas duró el infierno que vivieron los magistrados de las altas cortes y cientos de civiles. Pese a que el tiempo pasa, se siguen conociendo detalles inéditos de esas horas de horror que sufrió Colombia, víctimas y sus familias siguen reclamando justicia, verdad y reparación.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 6 de noviembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / jueves 6 de noviembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / miércoles 5 de noviembre de 2025

Otras Noticias

LGBTI

No más pasaporte inclusivos en los Estados Unidos: gobierno Trump eliminó la “X” como opción de género

De ahora en adelante, las personas trans tampoco podrán elegir entre “masculino” o “femenino”, según coincida con su identidad de género.

Antioquia

Atraparon a hombre que sacó de una vivienda joyas avaluadas en más de $300 millones en Antioquia

El detenido aprovechó la confianza recibida para duplicar las llaves de la vivienda mientras la víctima estaba hospitalizada.

Comercio

Revelan los diez modelos de carros que podrían desaparecer pronto en el mercado: estos son sus precios

Juan Fernando Quintero

'Juanfer' Quintero contó qué hay detrás de sus reacciones al ser sustituido en River Plate

Artistas

¿Lina Tejeiro y Felipe Saruma tienen una relación? La actriz habló sin filtros y esta es la verdad