Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 1 de diciembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
diciembre 01 de 2025
08:21 p. m.
08:21 p. m.
- Exclusiva | Videos muestran cómo ocurrió el robo de una joyería en Bogotá: nuevos detalles
- Más de 20 padres e hijos fueron estafados con un supuesto viaje escolar: esta es la denuncia
- Descubren a mujer que intentó raptar a una bebé de un día de nacida en un hospital: las cámaras la grabaron