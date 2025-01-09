Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 1 de septiembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
septiembre 01 de 2025
- ¿Es momento de una nueva reforma tributaria? Es lo que se preguntan los colombianos. El Gobierno radicó el proyecto en el Congreso de la República. IVA a la gasolina, al ACPM, a los carros eléctricos, a los conciertos y hasta a las cirugías plásticas.
- Hay ya un pronunciamiento de la Fiscalía después del examen al cuerpo de la pequeña Valeria Afanador. Murió por ahogamiento.
- En Cartagena será recibido el primer tren del metro de Bogotá. El viaje de esos 6 primeros vagones comenzó el 3 de agosto y estamos a horas de la llegada de este container al puerto cartagenero.