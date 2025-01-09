CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 1 de septiembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

septiembre 01 de 2025
08:33 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • ¿Es momento de una nueva reforma tributaria? Es lo que se preguntan los colombianos. El Gobierno radicó el proyecto en el Congreso de la República. IVA a la gasolina, al ACPM, a los carros eléctricos, a los conciertos y hasta a las cirugías plásticas.
  • Hay ya un pronunciamiento de la Fiscalía después del examen al cuerpo de la pequeña Valeria Afanador. Murió por ahogamiento.
  • En Cartagena será recibido el primer tren del metro de Bogotá. El viaje de esos 6 primeros vagones comenzó el 3 de agosto y estamos a horas de la llegada de este container al puerto cartagenero.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 1 de septiembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / lunes 1 de septiembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 31 de agosto de 2025

Otras Noticias

Reforma tributaria

Reforma tributaria: estos son los productos y servicios que tendrían IVA

La reforma también plantea elevar el impuesto en boletos para espectáculos de alto valor y en transacciones realizadas a través de plataformas internacionales.

Nicolás Maduro

Maduro pidió hablar con Trump después de anunciar lo que haría si EE. UU. invade Venezuela

Nicolás Maduro pidió hablar con el presidente de Estados Unidos para ayudarle en su lucha efectiva contra el narcotráfico cuando a él es a quien busca capturar.

Alimentos

Ibai abre debate con su nuevo mundial de desayunos: políticos colombianos se sumaron al dilema

Resultados lotería

Super Astro Luna del lunes 1 de septiembre: vea el número y signo que cayeron hoy

América de Cali

Comunicado oficial del América de Cali: salida de Gabriel Raimondi y anuncio de su reemplazo