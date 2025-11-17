CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / Lunes 17 de noviembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

noviembre 17 de 2025
08:20 p. m.
  • Celular de alias El Viejo reveló seguimientos a Miguel Uribe y fotos del arma usada en el magnicidio
  • Petro culpó a grupos criminales por la muerte de menores en Guaviare: bombardeos se mantendrán
  • Liberados los cinco soldados secuestrados en manos del ELN: ya hay imágenes del momento
Venezuela

Médica venezolana fue condenada a pena máxima en prisión por criticar a Maduro en un audio de WhatsApp: saldría con 95 años

Tras ser capturada por supuesta "traición a la patria, incitación al odio y conspiración" sufrió un ataque al corazón y su salud se ha deteriorado notablemente.

Miguel Uribe

Celular de alias El Viejo reveló seguimientos a Miguel Uribe y fotos del arma usada en el magnicidio

El contenido extraído revela coordinaciones con la mujer que llevó el arma homicida y fotografías tomadas días antes del ataque.

Comercio

Líder absoluto del mercado con el 45% lanza su producto 'Insignia' y anuncia gran expansión en Colombia

Inteligencia Artificial

La IA es cada vez menos sostenible: expertos piden acciones inmediatas para frenar su impacto ambiental

Mundial de fútbol

¡Ya son 34! Estas son todas las selecciones que se han clasificado al Mundial de 2026