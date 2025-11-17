Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / Lunes 17 de noviembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 17 de 2025
08:20 p. m.
- Celular de alias El Viejo reveló seguimientos a Miguel Uribe y fotos del arma usada en el magnicidio
- Petro culpó a grupos criminales por la muerte de menores en Guaviare: bombardeos se mantendrán
- Liberados los cinco soldados secuestrados en manos del ELN: ya hay imágenes del momento