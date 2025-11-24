Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 24 de noviembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 24 de 2025
09:12 p. m.
- Fiscalía investiga al Brigadier Huertas por información de disidencias de las Farc
- “He sido una víctima”: Wilmar Mejía, del DNI, se defendió de supuestos vínculos con ‘Calarcá’
- Solicitan hojas de vida y antecedentes en caso que involucra al general Huertas y Wilmar Mejía