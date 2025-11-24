CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 24 de noviembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

noviembre 24 de 2025
09:12 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Fiscalía investiga al Brigadier Huertas por información de disidencias de las Farc
  • “He sido una víctima”: Wilmar Mejía, del DNI, se defendió de supuestos vínculos con ‘Calarcá’
  • Solicitan hojas de vida y antecedentes en caso que involucra al general Huertas y Wilmar Mejía
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 24 de noviembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / lunes 24 de noviembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 23 de noviembre de 2025

Otras Noticias

Redes sociales

La Segura revela imágenes inéditas después de su cirugía estética: ¿resultado inesperado?

La creadora de contenido rompió el silencio y reveló detalles inéditos de su recuperación.

Fiscalía General de la Nación

Fiscalía investiga al Brigadier Huertas por información de disidencias de las Farc

La Fiscalía General de la Nación compulsó información a la Corte Suprema para investigar al brigadier general del Ejército tras hallazgos de alto riesgo en dispositivos incautados a disidencias de las Farc.

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 24 de noviembre

Automovilismo

Murió un piloto durante presentación del Hot Wheels Epic Show en Brasil: tragedia en show de acrobacias

Donald Trump

Trump planea una llamada con Nicolás Maduro, según Axios