Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 27 de octubre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 27 de 2025
08:44 p. m.
08:44 p. m.
- ¿Qué es el "juicio revolucionario" con el que el ELN amenaza a funcionarios del CTI y Policía secuestrados?
- Ataque sicarial en Teusaquillo: hombre fue baleado cerca de la Gobernación de Cundinamarca
- Capturado alias Tuluá, implicado en doble homicidio de madre e hija en Buga