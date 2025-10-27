CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 27 de octubre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

octubre 27 de 2025
08:44 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • ¿Qué es el "juicio revolucionario" con el que el ELN amenaza a funcionarios del CTI y Policía secuestrados?
  • Ataque sicarial en Teusaquillo: hombre fue baleado cerca de la Gobernación de Cundinamarca
  • Capturado alias Tuluá, implicado en doble homicidio de madre e hija en Buga
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 27 de octubre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / lunes 27 de octubre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / Domingo 26 de octubre de 2025

Otras Noticias

Pacto Histórico

Tensión en el Pacto Histórico: pugna entre Carolina Corcho y María José Pizarro por la cabeza de lista al Senado

La tensión surgió tras la afirmación de Carolina Corcho de que, por quedar segunda en la consulta, debe liderar la lista al Congreso.

Artistas

¿Pipe Bueno es el padre de Domenic? así respondió el cantante tras las críticas

Pipe Bueno responde a los comentarios sobre el aspecto físico de su hijo Domenic.

Resultados lotería

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 27 de octubre de 2025

Independiente Santa Fe

Alfonso Cañón explotó tras derrota de Santa Fe ante Millonarios y envió fuerte mensaje a jugadores

Inteligencia Artificial

Google reactivará planta nuclear en Iowa para alimentar su infraestructura de inteligencia artificial