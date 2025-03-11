Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 3 de noviembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 03 de 2025
08:59 p. m.
- Alias Marlon, señalado como autor del carro bomba en Suárez bajo órdenes de Iván Mordisco
- Tragedia en el Lago Calima: una persona fallecida y otra desaparecida tras volcamiento de embarcación
- El hijastro que delató a 'El Viejo': la pista que destapó el magnicidio de Miguel Uribe