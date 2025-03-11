CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 3 de noviembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

noviembre 03 de 2025
08:59 p. m.
  • Alias Marlon, señalado como autor del carro bomba en Suárez bajo órdenes de Iván Mordisco
  • Tragedia en el Lago Calima: una persona fallecida y otra desaparecida tras volcamiento de embarcación
  • El hijastro que delató a 'El Viejo': la pista que destapó el magnicidio de Miguel Uribe
