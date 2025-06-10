CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 6 de octubre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

octubre 06 de 2025
09:01 p. m.
  • Morir antes de nacer: aborto ilegal, el negocio que opera a plena luz del día
  • Tras desacuerdo de Petro con Washington, ONU propone nuevo modelo para medir la producción de coca en el país
  • VIDEO | Momento exacto de los disparos a sangre fría contra los guardias del Inpec frente a la cárcel La Modelo
