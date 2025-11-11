Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 11 de noviembre de 2025
noviembre 11 de 2025
08:31 p. m.
- El doloroso testimonio del papá de Jaime Esteban Moreno, el joven que murió tras una brutal golpiza en la noche de Halloween, en Bogotá.
- Murió la niña de 15 años arrollada junto a otras 10 personas por un taxista borracho en el sur de Bogotá. Su hermanito sigue muy grave en una UCI del Hospital Santa Clara.
- La Corte Suprema ordenó allanar una de las casas del ministro del Interior en Atlántico, en el marco de una investigación en su contra.