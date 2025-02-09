Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 2 de septiembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 02 de 2025
09:00 p. m.
- Aunque los 33 militares secuestrados en Guaviare fueron liberados, este hecho no puede quedar en el olvido. Nuestra periodista Stephanie Bates buscó a los uniformados para que le contaran cómo fue ese secuestro.
- Fue capturado en Cúcuta alias HD, responsable del tráfico de armas del Tren de Aragua en la frontera con Venezuela.
- Un tecnólogo en telecomunicaciones de 30 años se debate entre la vida y la muerte tras haber sido arrollado por un carro fantasma.