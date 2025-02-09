Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 2 de septiembre de 2025

Otras Noticias

El sospechoso, que ya había sido detenido en 2023 por delitos sexuales, utilizaba perfiles falsos en internet y fotografiaba menores sin consentimiento en estaciones de Transmilenio.

El sorteo del Super Astro Luna de hoy, martes 2 de septiembre de 2025, ya entregó su número y signo ganadores, dejando a miles de jugadores a la expectativa de los resultados.