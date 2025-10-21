Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 21 de octubre de 2025
octubre 21 de 2025
08:57 p. m.
- El Tribunal Superior de Bogotá absolvió a Álvaro Uribe de la pena proferida por la juez Sandra Heredia en primera instancia.
- La Sala señaló que el testimonio de Juan Guillermo Monsalve fueron parcializados y que no hubo pruebas para corroborar su relato.
- En Rionegro, Álvaro Uribe habló por primera vez tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que lo absolvió de su condena por soborno a testigos y fraude procesal.