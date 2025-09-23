Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 23 de septiembre de 2025
- La fiscal general Luz Adriana Camargo decidió retirar a la fiscal de apoyo que había designado para acompañar a Lucy Laborde, quien lleva el caso contra Nicolás Petro.
- Es incalculable la angustia que pueden sentir en este momento los 23 hombres atrapados a 80 metros de profundidad desde hace 32 horas en una mina de Segovia, en Antioquia. Todo indica que una falla en una de las máquinas habría causado un derrumbe.
- En medio del profundo dolor, las familias de los artistas que fueron asesinados en México exigen respuestas y una investigación contundente que llegue a los responsables.