CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 25 de noviembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

noviembre 25 de 2025
09:42 p. m.
  • Violencia digital contra mujeres y niñas: “No es distinta, es la misma violencia de género histórica”
  • EE. UU. pide investigación por presuntos vínculos entre funcionarios del Gobierno y disidencias de las FARC
  • OEA pide moderación a EE. UU. y Venezuela ante tensión por despliegue militar en el Caribe
  • Defensa de Santiago Uribe impugnará su condena a 28 años por el caso ‘Los Doce Apóstoles’
