CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 22 de octubre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

octubre 22 de 2025
09:07 p. m.
  • Nueva arremetida del presidente Donald Trump contra el presidente Gustavo Petro. Lo volvió a relacionar con las drogas y le advirtió que se cuide o Estados Unidos tomará acciones contra él.
  • Mientras sube la tensión, Estados Unidos continúa los ataques contra lanchas que, según ellos, transportan drogas. Por primera vez desde que inició el despliegue, un ataque se perpetró en el océano Pacífico.
  • Magistrados hacen un fuerte llamado al presidente Petro pidiendo respeto e independencia, luego del ataque por la absolución de Álvaro Uribe.
