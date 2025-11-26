Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 26 de noviembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 26 de 2025
08:25 p. m.
- Defensa de Olmedo López se refirió a la imputación contra exministro Ricardo Bonilla en escándalo UNGRD
- Nicolás Petro no aceptó ninguno de los cargos de su nueva imputación
- Congreso inicia debate de reforma tributaria sin mayorías y con meta de recaudar 16.3 billones