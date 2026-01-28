Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 28 de enero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
enero 28 de 2026
- Hay dolor en el país por la tragedia aérea que enluta a 15 familias. Un avión de Satena se accidentó sobre el mediodía en Norte de Santander.
- La Fiscalía llamó a indagatoria a la gloria del ciclismo colombiano Lucho Herrera. Él y su hermano son investigados por la presunta desaparición de cuatro personas en Fusagasugá en 2002.
- Se cumplió el primer día de agenda del Foro Económico Internacional de CAF en Ciudad de Panamá y la atención estuvo principalmente en los discursos de los presidentes Gustavo Petro y su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa.