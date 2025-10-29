Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 29 de octubre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 29 de 2025
08:32 p. m.
- Falsas cirujanas que desfiguraron a 24 mujeres en Medellín tenían deudas con la justicia
- SIC sanciona por llamadas comerciales insistentes: ¿hasta dónde es legal contactar a los usuarios?
- Nombramiento de Bernardo Camacho en la Supersalud genera polémica por su relación con la Nueva EPS