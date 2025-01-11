Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 1 de noviembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 01 de 2025
09:10 p. m.
- Desgarrador relato de los hijos de funcionarios secuestrados por el ELN: piden liberación al borde del llanto.
- Contraloría de Bogotá investiga presuntas irregularidades en el cobro de cuotas pensionales del Foncep.
- Niña de ocho años muere en ataque sicarial durante Halloween en Yumbo.