CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 06:30 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 16 de agosto de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

agosto 16 de 2025
08:36 p. m.
  • Valeria sigue perdida, su familia la sigue buscando y la esperanza de encontrarla pronto y con vida también sigue latente. 5 días de búsqueda y hoy hubo una velatón.
  • Indignante, repudiable: así son las imágenes de unos niños tocando el himno de las disidencias en lo que sería un coliseo construido por las Farc.
  • Esta semana registramos lo que podríamos catalogar como un milagro: dos personas sobrevivieron a un accidente aéreo en Medellín. Revelamos los audios de la conversación entre los ocupantes de la aeronave y la torre de control.
