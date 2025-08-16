Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 16 de agosto de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
agosto 16 de 2025
08:36 p. m.
- Valeria sigue perdida, su familia la sigue buscando y la esperanza de encontrarla pronto y con vida también sigue latente. 5 días de búsqueda y hoy hubo una velatón.
- Indignante, repudiable: así son las imágenes de unos niños tocando el himno de las disidencias en lo que sería un coliseo construido por las Farc.
- Esta semana registramos lo que podríamos catalogar como un milagro: dos personas sobrevivieron a un accidente aéreo en Medellín. Revelamos los audios de la conversación entre los ocupantes de la aeronave y la torre de control.