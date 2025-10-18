CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / sábado 18 de octubre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

octubre 18 de 2025
09:38 p. m.
  • Auditoría revela pagos indebidos por 2.274 millones de pesos en contrato de mantenimiento del sistema de videovigilancia en la capital.
  • A 5 se elevó el número de niños desaparecidos en ese departamento del Cauca. Al parecer, fueron reclutados por grupos ilegales.
  • Noticias RCN conoció en primicia las imágenes captadas por las bodycam de los policías, durante los hechos violentos que se presentaron el pasado viernes en la capital.
Redes sociales

Karina García terminó con oxígeno tras fuerte pelea contra Karely Ruiz en el Stream Fighters 4

La pelea entre Karina García y Karely Ruiz en el Stream Fighters 4 fue una de las más intensas. La colombiana terminó exhausta y necesitó oxígeno tras perder el combate.

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá del 18 de octubre: premio mayor

Revise aquí los resultados de la Lotería de Boyacá de hoy sábado 18 de octubre de 2025 y descubra si su billete es el ganador del premio mayor.

Bogotá

Contraloría alerta sobre irregularidades millonarias en mantenimiento de cámaras de seguridad en Bogotá

Junior de Barranquilla

Junior le ganó al Pereira sobre el final: ¡Vea la eufórica celebración de Alfredo Arias!

Artistas

Luto en el rock por la muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit, a los 48 años