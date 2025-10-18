Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / sábado 18 de octubre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 18 de 2025
09:38 p. m.
- Auditoría revela pagos indebidos por 2.274 millones de pesos en contrato de mantenimiento del sistema de videovigilancia en la capital.
- A 5 se elevó el número de niños desaparecidos en ese departamento del Cauca. Al parecer, fueron reclutados por grupos ilegales.
- Noticias RCN conoció en primicia las imágenes captadas por las bodycam de los policías, durante los hechos violentos que se presentaron el pasado viernes en la capital.