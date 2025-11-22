Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 22 de noviembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 22 de 2025
08:55 p. m.
- ¿Por qué la Procuraduría le abrió investigación a la exministra Aurora Vergara? Estos son los detalles.
- Preocupante radiografía sobre personas que intentan quitarse la vida en Bogotá: más de 40 llamadas por día.
- VIDEO | Así fue el accidente de una volqueta que quedó sin frenos en Medellín.
- Grabación será fundamental para esclarecer el asesinato de Harold Aroca: la llamada al 123.