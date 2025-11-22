CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 22 de noviembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

noviembre 22 de 2025
08:55 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • ¿Por qué la Procuraduría le abrió investigación a la exministra Aurora Vergara? Estos son los detalles.
  • Preocupante radiografía sobre personas que intentan quitarse la vida en Bogotá: más de 40 llamadas por día.
  • VIDEO | Así fue el accidente de una volqueta que quedó sin frenos en Medellín.
  • Grabación será fundamental para esclarecer el asesinato de Harold Aroca: la llamada al 123.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 22 de noviembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / viernes 21 de noviembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 21 de noviembre de 2025

Otras Noticias

Bogotá

Preocupante radiografía sobre personas que intentan quitarse la vida en Bogotá: más de 40 llamadas por día

Dos recientes casos revelaron la crítica situación de salud mental en la capital.

Turismo

¿Qué prefieren los colombianos al momento de viajar? Esto reveló un estudio

Los viajeros buscan experiencias que combinan bienestar, naturaleza y conexión con comunidades locales.

Cuidado personal

¿Cómo identificar si una persona está enfrentando un trastorno alimenticio?

Argentina

Gobierno de Javier Milei designa a un jefe del Ejército como ministro de Defensa

Copa Sudamericana

Dayro Moreno se consagró como el máximo goleador de la Copa Sudamericana 2025