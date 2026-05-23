Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / sábado 23 de mayo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
mayo 23 de 2026
08:54 p. m.
08:54 p. m.
- Las protestas de estas semanas en Bogotá no habrían sido espontáneas, serían organizadas con el fin de desestabilizar la ciudad.
- Informe especial: Diez años han pasado desde que las autoridades en Bogotá se tomaron el Bronx.
- Sigue el tire y afloje por las ZUT para grupos armados. Tenemos las imágenes de una que se está construyendo en Putumayo.