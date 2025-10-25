Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / Sábado 25 de octubre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 25 de 2025
08:31 p. m.
- ABC: Esto es todo lo que debería saber sobre las elecciones del domingo 26 de octubre
- Oficializan fecha en la que colegios públicos saldrán a vacaciones a fin de año
- Shakira en Cali: el emotivo momento cantando “Cali Pachanguero” junto a su hijo
- Seccional de Tránsito advierte a conductores de piques ilegales en Bogotá: los tienen identificados