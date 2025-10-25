CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / Sábado 25 de octubre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

octubre 25 de 2025
08:31 p. m.
  • ABC: Esto es todo lo que debería saber sobre las elecciones del domingo 26 de octubre
  • Oficializan fecha en la que colegios públicos saldrán a vacaciones a fin de año
  • Shakira en Cali: el emotivo momento cantando “Cali Pachanguero” junto a su hijo
  • Seccional de Tránsito advierte a conductores de piques ilegales en Bogotá: los tienen identificados
