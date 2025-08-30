Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 30 de agosto de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
agosto 30 de 2025
08:19 p. m.
- Durante todo el día, el cuerpo de Valeria Afanador estuvo en Medicina Legal y se espera que la otra semana se conozcan las causas de muerte de la menor.
- Juliana Guerrero, quien será viceministra de la Juventud, ya es profesional, o por lo menos eso dice su hoja de vida publicada nuevamente en la página de Presidencia.
- Pese a que el gobierno ha dicho ser defensor del medioambiente, los datos de deforestación en la Amazonía son alarmantes.