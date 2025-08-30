CANAL RCN
Emisiones Video

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 30 de agosto de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

agosto 30 de 2025
08:19 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Durante todo el día, el cuerpo de Valeria Afanador estuvo en Medicina Legal y se espera que la otra semana se conozcan las causas de muerte de la menor.
  • Juliana Guerrero, quien será viceministra de la Juventud, ya es profesional, o por lo menos eso dice su hoja de vida publicada nuevamente en la página de Presidencia.
  • Pese a que el gobierno ha dicho ser defensor del medioambiente, los datos de deforestación en la Amazonía son alarmantes.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 30 de agosto de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / viernes 29 de agosto de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 29 de agosto de 2025

Otras Noticias

Cuidado personal

Las mejores técnicas para el cuidado del cabello rizado con productos naturales

El cabello rizado exige un tratamiento distinto, su estructura fina y aplanada lo hace propenso a la resequedad. Estas técnicas de definición devuelven la salud a cada hebra.

James Rodríguez

James Rodríguez: el 'casi golazo' con León y el susto antes de unirse a la Selección Colombia

El capitán de la Selección Colombia volvió a tener actividad antes de unirse a la concentración con el combinado nacional.

Ecuador

Video: dos policías ecuatorianos estarían involucrados en el homicidio de un joven en Quito

Suiza

Luto en el periodismo colombiano: falleció Fredy Calvache, quien luchaba contra el cáncer

Redes sociales

La Liendra rompió en llanto tras su regreso a redes sociales: "Volví a creer en mí"