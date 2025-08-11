CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 8 de noviembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

noviembre 08 de 2025
09:07 p. m.
  • Caldas lanza primer modelo de territorio intergeneracional para adultos mayores en Colombia
  • Revelan detalles del sistema de explosivos de la ‘volqueta bomba’ del ELN iba a ser detonada en Tunja
  • Gobierno Nacional no firmó aval de cofinanciación para el tren de cercanías de Valle del Cauca
  • Carlos Rivera transformó el duelo por la muerte de su padre en su álbum 'Vida'
