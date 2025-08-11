Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 8 de noviembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 08 de 2025
09:07 p. m.
09:07 p. m.
- Caldas lanza primer modelo de territorio intergeneracional para adultos mayores en Colombia
- Revelan detalles del sistema de explosivos de la ‘volqueta bomba’ del ELN iba a ser detonada en Tunja
- Gobierno Nacional no firmó aval de cofinanciación para el tren de cercanías de Valle del Cauca
- Carlos Rivera transformó el duelo por la muerte de su padre en su álbum 'Vida'