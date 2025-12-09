Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 12 de septiembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 12 de 2025
08:26 p. m.
- Fue capturado Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk en Estados Unidos.
- Cerca de 24 horas llevan atrapados ocho trabajadores de una mina artesanal que colapsó en zona rural de Santander de Quilichao, en Cauca.
- Estudiantes y profesores de la Universidad Nacional están cansados de los vándalos que se meten a ocasionar disturbios en el campus.