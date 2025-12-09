CANAL RCN
Emisiones Video

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 12 de septiembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

septiembre 12 de 2025
08:26 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Fue capturado Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk en Estados Unidos.
  • Cerca de 24 horas llevan atrapados ocho trabajadores de una mina artesanal que colapsó en zona rural de Santander de Quilichao, en Cauca.
  • Estudiantes y profesores de la Universidad Nacional están cansados de los vándalos que se meten a ocasionar disturbios en el campus.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 12 de septiembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / viernes 12 de septiembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 11 de septiembre de 2025

Otras Noticias

Animales

Reveladores detalles sobre la búsqueda del perro Wilson en la selva del Guaviare

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien lideró la búsqueda de los hermanos Mucutuy, habló sobre el perro Wilson que resultó extraviado en la operación.

Egan Bernal

Egan Bernal tuvo un rotundo cambio de ‘look’ y generó todo tipo de reacciones

En plena Vuelta a España, el colombiano Egan Bernal está dando de qué hablar con su rotundo cambio de look.

Subsidios

Familias en Bogotá recibirán bonos 150.000 por tres meses: estos son los ciudadanos beneficiados

Venezuela

Diosdado Cabello aceptó que Estados Unidos atacó la embarcación venezolana: dice que “no eran narcos”

Artistas

¿Yeferson Cossio terminó su relación con Carolina Gómez? El influencer rompió el silencio