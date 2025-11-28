Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 28 de noviembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 28 de 2025
08:34 p. m.
- Aerocivil se compromete a monitorear actualización de aviones A320 tras notificación global de Airbus
- Corte Constitucional: ninguna persona trans puede ser excluida de su familia por su identidad de género
- Trágico accidente: tractomula impactó en una casa y mató a dos menores en Paz de Río, Boyacá