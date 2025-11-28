CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 28 de noviembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

noviembre 28 de 2025
08:34 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Aerocivil se compromete a monitorear actualización de aviones A320 tras notificación global de Airbus
  • Corte Constitucional: ninguna persona trans puede ser excluida de su familia por su identidad de género
  • Trágico accidente: tractomula impactó en una casa y mató a dos menores en Paz de Río, Boyacá
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 28 de noviembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / viernes 28 de noviembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / jueves 27 de noviembre de 2025

Otras Noticias

Copa Libertadores

La millonada que ganará el campeón de la Copa Libertadores

Este sábado se disputará la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras. Este es el gran premio económico.

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 28 de noviembre

Resultados del Super Astro Luna del 28 de noviembre de 2025: revisa aquí el número y el signo ganador del último sorteo y verifica si eres uno de los afortunados.

Karol G

‘La Premiere’ de Karol G llega al Canal RCN: fecha y hora de la transmisión global

Aerocivil

Esto es lo que debe hacer si le cancelan su vuelo por inmovilización de aviones A320

Estados Unidos

Afgano que mató a una Guardia Nacional y dejó a otra gravemente herido podría enfrentarse a pena de muerte