Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 1 de octubre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 01 de 2025
08:24 p. m.
- Israel interceptó en aguas internacionales la flotilla que iba rumbo a Gaza con alimentos y medicinas. Los tripulantes de varios barcos fueron trasladados a puertos israelíes.
- El presidente Petro anunció la expulsión de la misión diplomática de Israel en Colombia, por la supuesta detención de dos colombianas en la flotilla interceptada.
- Compleja situación de orden público. Las disidencias asesinaron a un oficial en Antioquia y en Cauca se mantienen los combates con el Ejército. En Norte de Santander fue secuestrada una profesora.