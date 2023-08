¿Defensa de alias Otoniel consideraría apelar la sentencia de 45 años de cárcel en EE. UU.?

Horas después de conocerse la sentencia de 45 años de prisión que estableció una Corte de Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos, para el narcotraficante colombiano Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, su defensa se pronunció al respecto.

La pena que deberá pagar el narcotraficante supone, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, a que alias Otoniel dirigió una “organización terrorista y paramilitar” durante casi dos décadas y dejó pasar la oportunidad de desmovilizarse a través de un proceso de paz liderado por el Gobierno.

Para los abogados de 'Otoniel' la sentencia que esperaban no superaba los 30 años de cárcel, bajo el argumento de que Dairo Antonio Úsuga creció en la pobreza y se vio obligado a luchar como niño soldado en el conflicto de 60 años de Colombia entre rebeldes de izquierda, paramilitares de derecha, grupos criminales y el Gobierno.

Además de que colaboró con la justicia aceptando su responsabilidad en delitos por tráfico de estupefacientes.

Obviamente nosotros quedamos un poco tristes con el resultado. Estábamos bregando por una sentencia más cerca a los 25 o 30 años

La defensa de 'Otoniel' se pronunció sobre la condena

Para la defensa del capo colombiano, la trayectoria de la jueza podría haber influido en la decisión que se elevó 15 años a la sentencia que ellos esperaban:

"La jueza de filosofía y hoja de vida contemporánea, también es fiscal especial antinarcóticos y viene con esta orientación muy destacada que el tráfico de coca y heroína a granel es un factor detonante en las calles de la ciudad".

Al mismo tiempo indicaron que trataron "de distanciar al cliente de los problemas aquí y también tratando de diferenciar un poquito su servicio como integrante en varios grupos armados al margen de la ley y al narcotráfico, pero la señora dijo que para ella esto está incluido en un solo tirón y uno no puede separar esto".

Para la defensa de 'Otoniel', se trata de un hombre que ha demostrado un compromiso con la Fiscalía, "salió con dos llamados pidiéndole a su grupo y sus muchachos que respeten al presidente Petro, que hay que darle un espacio logístico y emocional para meterse de lleno en el plan de paz total".

¿Defensa apelará la condena de 45 años a 'Otoniel' en EE. UU.?

En una audiencia en la Corte Federal en Brooklyn, la juez federal de Distrito, Dora Irizarry, anunció la sentencia para Dairo Antonio Úsuga David, mejor conocido como ‘Otoniel’. Este criminal de 51 años lideró el cartel del Clan del Golfo y este 8 de agosto fue condenado a 45 años de cárcel:

“Ordenó el asesinato, el secuestro y la tortura de rivales, así como de personas que creía que estaban cooperando con las fuerzas del orden”, dijo la Oficina del fiscal federal en Brooklyn, en documentos judiciales.

De acuerdo con la defensa, "él básicamente compraba el argumento de Gobierno. Es un hombre que por lo pronto no debe tener la confianza de libre comunicación con Colombia. Es muy triste porque el Dairo que yo conozco con pinta militar es muy culto, educado cuando habla con la gente, no me había manifestado en el año de representación un tris de intención de molestar a nadie, incluso él supuestamente financiaba la defensa de testigos contra él y él está muy en favor en la paz, no quiere roces ni problemas con nadie, quiere una mejor Colombia para sus futuros nietos e hijos".

Frente a esta explicación de la defensa sobre el perfil de alias Otoniel, aunque no se confirmó si se apelará o no la decisión, sí se dio a conocer que "estamos en la fase de planificación de cuáles serían los pasos más indicados".