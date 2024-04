De la nobleza española a recorrer los mares para salvarlos: "El plástico es un drama"

El nombre de Álvaro de Marichalar y Sáenz de Tejada puede sonar desconocido, sobre todo en Colombia, pero en España se trata de un hombre que viene de una familia de mucha historia, alcurnia, reconocimiento y respeto.

La ascendencia de Álvaro de Marichalar no es cualquiera. Es el tercer hijo del octavo conde de Ripalda, Amalio de Marichalar y Bruguera, y de María de la Concepción Sáenz de Tejada y Fernández de Bobadilla. Y también descendiente, de entre otros, de Don Diego Lope de Haro, Señor de Vizcaya y fundador de la ciudad de Bilbao en el año 1300, y de ni más ni menos que de San Francisco Javier, santo de la Iglesia Católica y uno de los fieles compañeros de San Ignacio de Loyola que lo ayudó a fundar la Compañía de Jesús (Jesuitas).

A pesar de toda su descendencia Real en España, Álvaro decidió alejarse un poco de ese ambiente y dedicarse a otras cosas. Estudió administración de negocios en Florida, Estados Unidos, y en sus primeros años profesionales se dedicó al sector inmobiliario y de las telecomunicaciones, fundando una compañía pionera en la venta de antenas parabólicas en su país, y otra en la comercialización de la telefonía móvil.

Pero con el tiempo, este español de hoy 62 años se dio empezó a incomodar de estar sentado en una oficina y asistiendo a reuniones de corbata en la que poco y nada encontraba el sentido de la vida. Fiel a una enseñanza familiar de seguir los deseos de su corazón y la vocación por la cual es llamado por Dios, encontró una pasión que lo ha llevado a recorrer el mundo entero.

Con una simple moto acuática, Álvaro de Marichalar y Sáenz de Tejada cruza océanos enteros desde la década de los 90's. Al principio la idea nació solo como un hobby y el objetivo de batir marcas mundiales con sus recorridos, pero ahora tiene una causa ambiental. Con su paso por los mares ha sido fiel testigo de la enorme contaminación que hay, por lo que se ha dedicado a dar conferencias sobre el impacto que la basura tiene en el ecosistema marítimo y también a la creación de iniciativas que buscan llegar a acuerdos con gigantes empresas creadoras de plástico para retirar esos envases de los mares.

Con motivo de seguir creando conciencia ambiental, Álvaro de Marichalar ofreció un conversatorio en Colombia hace unos días y en contacto exclusivo con Noticias RCN habló de las propuestas que tiene, de su trayectoria a lo largo de los años cruzando el Atlántico, de los peligros con los que se ha enfrentado, y de lo que lo motiva a seguir aventurándose en sus pasiones cada día.

Cuéntenos de su emoción de salir a recorrer el mundo por el mar

Es un barquito pequeño que a mi me gusta llamarlo embarcación pequeña de tres metros de eslora. Una moto acuática es aunque pequeño valiente. Todos tenemos la pequeñez de que somos muy frágiles, somos inseguros, pasamos miedos, nos ponemos a veces retos muy importantes, la vida es muy grande, es como la mar, es enorme. Pero podemos conquistar nuestros sueños, conquistar la libertad, si no nos rendimos nunca. Entonces yo lo puedo hacer porque no me rindo nunca. La paso mal, me caigo, tengo frío, tengo hambre, hay piratas, hay averías, hay de todo, me pasa de todo, pero no me rindo, sigo adelante. Por ejemplo, antes de la pandemia llegué a Florida, tuve que esperar dos años y espere dos años, da igual, tú cuando tienes un objetivo jamás te rindas. Hasta el final.

¿Con qué peligros se ha encontrado en tus travesías?

La verdad es que me he encontrado de todo. Mucha medusa venenosa, que es lo más peligroso en el mar, más peligroso que los tiburones -que también he visto bastante-. Me he encontrado mucho pirata. Me he encontrado sobre todo muchas tormentas bastante peligrosas, bastante fuertes. He encontrado mucho plástico en la mar, que por desgracia, ese plástico se meta en la turbina de propulsión y me toca tirarme al agua para sacarlo. He encontrado muchos peligros, pero he encontrado mucha posibilidad en vencerlos, he encontrado la fe en la Catedral del Mar donde Dios está omnipresente en todo lo que ves y sientes.

Sale al mar en busca de un objetivo, pero sin la convicción de saber qué pasará y de si va a regresar a casa. ¿Cómo se protege?

Me encomiendo a Dios y siendo consciente de la realidad. Nosotros en la mar, somos todos náufragos, somos supervivientes. Pero en tierra también, lo que pasa es que en tierra estamos muy protegidos por el solo hecho de poder andar en la tierra, por tener un techo en la casa o paredes que nos protegen de las inclemencias del tiempo. En mi embarcación estoy flotando y soy consciente que floto de milagro. No tengo techo, no tengo protección, no tengo refugio, no tengo calefacción, no tengo paredes. Tengo la verdad, la realidad. Floto y foto de milagro. Me doy cuenta que estoy vivo también de milagro y entonces me siento superviviente, me siento náufrago y por eso actúo en consecuencia haciendo lo máximo del tiempo que me quede de vida.

¿Por qué a pesar de la fortuna que tiene por su ascendencia, se decidió por recorrer el mundo en una moto acuática y no dedicarse al mundo de los negocios o a la política?

La verdad es que en mi familia nunca hemos llegado demasiado burócratas. Siempre hemos sido personas de acción y yo tengo el ejemplo de un antepasado que era misionero, San Francisco Javier, que es mi gran referente en la vida, porque él teniendo muchas comodidades dejó todo por irse a las de leproserías, por predicar nuestra fe cristiana, y fue la primera persona que llegó a Japón. La verdad es que es un verdadero ejemplo en mi vida porque él tuvo el coraje de tomar riesgo y de hacer lo máximo con su existir.

Otro antepasado mío que fue gobernador de Panamá después del ataque salvaje del Pirata Morgan en 1671, pues también reconstruyó la ciudad ayudó a las personas que estaban mal heridas dio lo máximo de su vida se arruinó ayudando a los demás, pues esas personas para mí son una referencia.

Otro antepasado mío que era virrey del Perú después del tsunami, después del terremoto que asoló Lima, pues se dedicó a reconstruir Lima viviendo una tienda de campaña con todas las personas que había allí dando ejemplo de lo que significa el servicio público y lo que significa, lo que decía mi madre sobre la nobleza, y es que no hay más nobleza que la virtud, es una actitud de vida, es ser buena persona, todos podemos decidir nobles o villanos. Que vivas en la libertad, esa es la única nobleza que existe.

¿Más allá de las campañas, qué acciones hace para ayudar al medioambiente con toda la basura que encuentra en los océanos en sus travesías?

Lo que hacemos es que estamos creando, desde hace ya 40 años, un movimiento internacional en los colegios y también en las universidad, pero también en los en las cofradías pesqueras, guardias costeras y todos los niveles, pero sobre todo en los más jóvenes. Para que se den cuenta del problema hay que educarlos, hay que hacerles ver que las consecuencias de tirar un plástico al mar son nefastas, son un drama. Ese plástico se convierte en microplástico y a final nos lo acabamos comiendo a través de la cadena alimenticia. Así que estamos convenciéndolos de que no tiren plástico, y que saquen el que ya hay.

A partir de ahí intentamos también con las grandes empresas que producen plástico que si nos venden una gaseosa con una botella de plástico que por lo menos se responsabilicen en que esa gaseosa no acabe en la mar, y ya que sacan un beneficio económico enorme vendiendo la gaseosa, que por lo menos nos garanticen que ese contenedor de ese líquido que nos venden no acabe en la mar. O sea, que inviertan en recuperar el problema que generan con el plástico, porque lo generan los que fabrican plástico, entonces ellos son responsables también, no solo los consumidores.

Entre nosotros como consumidores tenemos que ponernos muy, muy serios y decirles 'mira, como no proceses el plástico en el que me vendes tu gaseosa, no te compro más gaseosa' punto, así es el discurso. Se trata de concienciar, respetar, de estar todos en la misma dirección, en el mismo rumbo de saber que la sostenibilidad no es una opción, es una necesidad y que además la podemos hacer rentable como es el caso de la gasolina que estoy utilizando yo en muchas de las etapas que he hecho ahora en México fabricada destilando basura plástica convirtiéndola otra vez en petróleo y otra vez en gasolina con la que se mueve la embarcación. Se puede hacer.