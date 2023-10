¡Insólito! Arrestan a mujer de 56 años por 'colarse' en varias bodas y robar los regalos

Los matrimonios son el evento más esperado por los enamorados, ya que es el momento en el que pueden sellar su compromiso ante los ojos de sus seres queridos. Algunos optan por bodas sencillas civiles, mientras que otros eligen hacer ostentosas ceremonias religiosas y tener cientos de invitados.

Sea cual sea la ocasión, son acontecimientos muy exclusivos a los que solamente asisten las personas más allegadas a los novios, por lo que, en la gran mayoría de los casos, se procura que la entrada al evento sea muy controlada. Sin embargo, nunca se está exento de tener uno que otro "colado", como lo es la historia que le contaremos a continuación.

La mujer que se colaba en las bodas para robar regalos

Una mujer de 56 años, identificada como Sandra Lynn Henson, fue condenada a cinco años de prisión luego de haber sido arrestada por robar regalos de bodas en diferentes estados de Estados Unidos. El caso más reciente ocurrió en el estado de Mississippi, donde la mujer asistió a una boda sin invitación e intentó llevarse todos los obsequios que los recién casados habían recibido.

Las cámaras del lugar captaron el momento exacto en que la ciudadana entró al recinto sin invitación e intentó hurtar los elementos. Ante esto, se dio aviso oportuno a las autoridades y se dio la respectiva captura, según informó la Oficina del Sheriff del condado de Pontotoc.

De acuerdo con las autoridades, Henson ya tenía antecedentes por este delito y estaba siendo buscada en el estado vecino de Alabama en el momento de su arresto. Según informes policiales, la mujer también ha sido arrestada en Alabama, Tennessee y Mississippi por irrumpir en bodas y robar tanto dinero como tarjetas de carteras.

La Oficina del Sheriff del condado de Pontotoc no ha revelado qué objetos específicos sustrajo en esta ocasión, pero sí ha acusado a Henson de hurto menor, invasión de propiedad privada y alteración del orden público. Sin embargo, fuentes citadas por el medio local The New York Post señalan que la mujer fue declarada culpable de robo de bodas en 2017, aunque fue puesta en libertad condicional.

Ya tenía antecedentes

En 2019, Henson estuvo involucrada en robos ocurridos en nueve bodas distintas en Alabama. Testigos presenciales informaron a la policía de la ciudad de Florence, en Carolina del Sur, que vieron a la mujer sacar regalos y dinero en efectivo de su bolso.

Tras el reciente arresto en Mississippi, Henson ha sido condenada a cumplir cinco años de prisión, una pena que culminará en el año 2025. Este caso ha llamado la atención de la opinión pública, ya que una boda es un evento especial para las parejas y sus familias, y nadie espera que termine de esta manera.

La historia de Sandra Lynn Henson pone de manifiesto la importancia de la seguridad en las ceremonias nupciales, así como la necesidad de estar alerta ante cualquier individuo sospechoso que pueda intentar arruinar momentos tan importantes y significativos para los nuevos esposos.